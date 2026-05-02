Россия заняла первое место в G20 по самому низкому уровню безработицы

На конец марта показатель безработицы в России составил 2,2 процента. Цифра не изменилась по сравнению с концом прошлого года. Это минимальный уровень среди всех крупнейших экономик мира.
Второе место досталось Мексике — там показатель остался на отметке 2,4 процента, приводит данные РИА «Новости». Третье место разделили Япония и Южная Корея с показателем 2,7 процента. В Японии доля незанятого населения выросла с 2,6 процента. В Южной Корее — наоборот — снизилась с четырёх процентов по итогам декабря прошлого года.
Единственная страна с двузначным показателем безработицы — Южная Африка. Там уровень достиг 31,4 процента. В тройку аутсайдеров также вошли Турция с 8,1 процента и Франция с 7,7 процента.
Ранее в Госдуме объяснили, почему 2026-й стал историческим годом для рынка труда в России. По итогам февраля 2026 года показатель безработицы снизился до 2,1%. Это минимальное значение с начала систематического наблюдения в 1991 году.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.