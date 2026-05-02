Трамп: США реализовали 100 миллионов баррелей нефти Венесуэлы

В марте экспорт нефти из Венесуэлы превысил один миллион баррелей в сутки. Показатель вернулся к значениям, которые наблюдались в сентябре 2025 года. По информации СМИ, увеличение экспорта произошло из-за роста продаж сырья индийским нефтеперерабатывающим заводам.