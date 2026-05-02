Трамп: США реализовали 100 миллионов баррелей нефти Венесуэлы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США реализовали 100 миллионов баррелей нефти Венесуэлы.
Он уточнил, что Вашингтон планирует удвоить этот показатель в течение месяца.
По словам Трампа, которые прозвучали на мероприятии в штате Флорида, «углеводородное сырьё направляется для дальнейшей переработки на профильные предприятия в штате Техас».
Трамп отметил, что Соединённые Штаты «выстроили отличные взаимоотношения с правительством Венесуэлы».
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.
В марте экспорт нефти из Венесуэлы превысил один миллион баррелей в сутки. Показатель вернулся к значениям, которые наблюдались в сентябре 2025 года. По информации СМИ, увеличение экспорта произошло из-за роста продаж сырья индийским нефтеперерабатывающим заводам.