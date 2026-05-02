14 улиц до 10 мая отремонтируют в Хабаровске

В Хабаровске до 10 мая 2026 года запланирован ремонт дорожного покрытия сразу на четырнадцати улицах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным мэрии Хабаровска, работы пройдут на улицах: Шевчука, Юности, Королева, Ворошилова, Суворова, Ульяновская, Оборонная, Радищева, Клубная, Школьная, Производственная, Трехгорная, Полярная, Связная. Это плановые мероприятия по приведению дорожной сети в нормативное состояние после зимы.
В городской администрации просят автомобилистов с пониманием отнестись к возможным затруднениям в движении и заранее выбирать пути объезда. Бригады будут работать на разных участках, поэтому перекрытия будут временными и коснутся только тех зон, где непосредственно ведётся ремонт.
