В Хабаровском районе полицейские задержали подозреваемую в краже телефона

В дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району обратилась 46-летняя жительница села Некрасовка. Женщина рассказала, что находилась в гостях у знакомого, где распивали спиртное. В какой-то момент она покинула кухню, а когда вернулась, её смартфона стоимостью шесть тысяч рублей на столе уже не было. В краже потерпевшая заподозрила одного из собутыльников.