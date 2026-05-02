В Хабаровском районе полицейские задержали подозреваемую в краже телефона

В селе Некрасовка Хабаровского района полицейские раскрыли кражу мобильного телефона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району обратилась 46-летняя жительница села Некрасовка. Женщина рассказала, что находилась в гостях у знакомого, где распивали спиртное. В какой-то момент она покинула кухню, а когда вернулась, её смартфона стоимостью шесть тысяч рублей на столе уже не было. В краже потерпевшая заподозрила одного из собутыльников.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 53-летнюю хабаровчанку. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности и официально нигде не трудоустроена. Задержанная пояснила, что пришла в гости к бывшему мужу, где все вместе выпивали. Дождавшись, пока хозяйка телефона отлучится, она взяла гаджет и спрятала в свою сумку. Пользоваться им она планировала сама.
Следственным отделом ОМВД России по Хабаровскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция этой части предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули владелице. Расследование продолжается.
