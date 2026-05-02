Диетолог Поляков сказал, сколько шашлыка можно съесть за раз

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал в беседе с aif.ru, какое количество шашлыка можно съесть за раз без вреда для здоровья.
«За один приём пищи у нас нормально переваривается примерно 100−150 грамм мяса в готовом виде. То есть если съесть килограмм шашлыка, то нормально перевариваться ничего не будет. Чтобы всё нормально обработалось в желудке, а все белковые компоненты, аминокислоты усвоились в кишечнике, нужно ориентироваться на 100−150 грамм», — пояснил специалист.
Диетолог отметил, что превышение этой нормы может привести к негативным последствиям для организма. В результате шашлык может вызвать не приятное послевкусие, а тяжесть, вздутие и дискомфорт.
Поляков добавил, что не стоит выбирать в магазине уже замаринованное мясо, лучше сделать это самостоятельно.
