В Новосибирске вылет авиарейса в Сочи задержался на 11,5 часов

Вылет самолёта из Новосибирска в Сочи, запланированный на 06:45, перенесли на 18:20 — задержка составила более 11,5 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Толмачёво.
В обратном направлении ситуация оказалась ещё сложнее: рейс из Сочи в Новосибирск, который должен был прибыть в 05:30, теперь ожидается только 3 мая в 06:48. Таким образом, задержка превысила сутки.
Также с опозданием прибывает самолёт из Талакана — его посадка перенесена с 10:10 на 10:20, задержка составила всего 10 минут.