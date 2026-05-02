Дмитрий Демешин после жалоб сотрудников отстранил главврача Вяземской ЦРБ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично приехал в Вяземскую районную больницу после того, как во время прямой линии ему пожаловались сами сотрудники учреждения. Число поводов для вмешательства достигло критической массы: люди говорили о нехватке оборудования и лекарств, аварийном состоянии здания и внутреннем конфликте, который раздирал коллектив. Реакция последовала незамедлительно.
Прежнего главного врача отстранили от должности. Временно исполняющим обязанности назначен Саргис Кушкян — человек, которого коллектив хорошо знает, поскольку раньше он уже руководил этой больницей.
«Ситуация, которая сложилась в трудовом коллективе, абсолютно недопустима. Я видел жалобы сотрудников. По моему поручению организованы и завершены проверки с участием независимых специалистов по оказанию медицинской помощи и начислению заработных плат. Все внутренние вопросы коллектива остаются на моем личном контроле», — подчеркнул Демешин.
В больнице уже провели ряд обновлений. Установили новый дизель-генератор для бесперебойного питания жизненно важного оборудования, поставили передвижной маммограф и электрогенератор, смонтировали лифты, а в рентгенологическом отделении заменили потолочное покрытие. Поступил и новый автомобиль скорой помощи. Губернатор лично обошел рентген-кабинет, кабинет маммографии и томографии, заглянул в диализный зал отделения амбулаторного гемодиализа, переговорил и с врачами, и с пациентами.
Сейчас в больнице трудятся 41 врач и 119 средних медицинских работников. Укомплектованность врачами превышает 75 процентов, средним медперсоналом — более 86 процентов. Кадровый голод частично закрывают программой «Земский фельдшер», но вакансии еще остаются: нужны дерматовенеролог, офтальмолог, участковые педиатры и терапевты, а также двенадцать средних медработников. Пятеро студентов обучаются по целевому направлению, один из них уже в этом году приступит к работе в качестве участкового терапевта. Из Николаевска-на-Амуре ждут троих фельдшеров, которых трудоустроят в ФАПы окрестных сел.
«Главное для нас — это люди, и медицина у них должна вызывать уверенность, а не тревогу. Мы сделаем все, чтобы жители Вяземского района знали: им окажут необходимую помощь вовремя, профессионально и на высоком уровне», — заявил глава края.