«Большой кот» из России сохранил «Тампу» в плей-офф и установил рекорд НХЛ

Главным героем встречи стал Андрей Василевский, которого за океаном называют «Большой кот» (Big Cat). Российский голкипер отразил все 30 бросков и оформил шат-аут в игре под угрозой вылета. Этот «сухарь» позволил ему стать первым действующим вратарём лиги с двумя подобными достижениями в матчах на вылет. Прежде такое удавалось Хенрику Лундквисту в 2008 и 2013 годах.