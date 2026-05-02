В селе Амурзет Еврейской автономии мужчина поджёг дом после праздничной ссоры

По данным ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, сообщение о возгорании на улице Калинина поступило после того, как в частном доме вспыхнула ссора. Семья отмечала День Весны и Труда, однако праздник перерос в конфликт. Сын заявил, что подожжёт дом, и выполнил угрозу: загорелся угол деревянной веранды, пристроенной к жилому зданию. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали пламя, не дав огню распространиться на жилые комнаты. Никто не пострадал.