В селе Амурзет Еврейской автономии мужчина поджёг дом после праздничной ссоры

В селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области пожарным пришлось не только тушить огонь, но и гасить семейный скандал. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, сообщение о возгорании на улице Калинина поступило после того, как в частном доме вспыхнула ссора. Семья отмечала День Весны и Труда, однако праздник перерос в конфликт. Сын заявил, что подожжёт дом, и выполнил угрозу: загорелся угол деревянной веранды, пристроенной к жилому зданию. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали пламя, не дав огню распространиться на жилые комнаты. Никто не пострадал.
Спасатели также выступили в роли миротворцев. Сельчане вместе с профессионалами помогали сохранить дом. К моменту прибытия пожарных открытое горение уже сбили, однако дознавателям предстояло выяснить причину. Материалы по данному факту уже переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В МЧС напомнили, что умышленное уничтожение имущества путём поджога влечёт уголовную ответственность, а бытовые конфликты не должны решаться таким способом. Дом удалось отстоять, семье потребовалась лишь помощь в просушке и проветривании помещений.
