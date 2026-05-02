В селе Амурзет Еврейской автономии мужчина поджёг дом после праздничной ссоры

Спасатели потушили веранду и помогли уладить семейный конфликт.

Источник: Комсомольская правда

В селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области пожарным пришлось не только тушить огонь, но и гасить семейный скандал. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, сообщение о возгорании на улице Калинина поступило после того, как в частном доме вспыхнула ссора. Семья отмечала День Весны и Труда, однако праздник перерос в конфликт. Сын заявил, что подожжёт дом, и выполнил угрозу: загорелся угол деревянной веранды, пристроенной к жилому зданию. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали пламя, не дав огню распространиться на жилые комнаты. Никто не пострадал.

Спасатели также выступили в роли миротворцев. Сельчане вместе с профессионалами помогали сохранить дом. К моменту прибытия пожарных открытое горение уже сбили, однако дознавателям предстояло выяснить причину. Материалы по данному факту уже переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В МЧС напомнили, что умышленное уничтожение имущества путём поджога влечёт уголовную ответственность, а бытовые конфликты не должны решаться таким способом. Дом удалось отстоять, семье потребовалась лишь помощь в просушке и проветривании помещений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

