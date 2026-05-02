В Вяземском губернатор сменил главврача больницы

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки посетил Вяземскую районную больницу, где ранее сотрудники жаловались на нехватку оборудования и конфликт в коллективе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Ситуация, которая сложилась в трудовом коллективе, абсолютно недопустима. Я видел жалобы сотрудников. По моему поручению организованы и завершены проверки с участием независимых специалистов по оказанию медицинской помощи и начислению заработных плат. Все внутренние вопросы коллектива остаются на моем личном контроле», — подчеркнул глава региона.
Прежнего руководителя отстранили, а на должность и.о. главврача назначен Саргис Кушкян, который уже работал здесь ранее. В больнице уже установили дизель-генератор, поступил автомобиль скорой помощи, передвижной маммограф и электрогенератор. Смонтированы лифты, в рентген-кабинете заменили потолок.
Губернатор осмотрел кабинеты и диализный зал, пообщался с врачами и пациентами. Сегодня в штате 41 врач и 119 средних медработников. Укомплектованность врачами — более 75%, средним персоналом — более 86%. Остаётся потребность в восьми врачах и 12 медработниках. По целевым программам обучаются пять студентов, один из них вернётся участковым терапевтом уже в 2026 году. Из Николаевска-на-Амуре ждут трёх фельдшеров. В планах построить ФАП в посёлке Шумный и отремонтировать амбулаторию в селе Красицкое.
