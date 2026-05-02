В Вяземском губернатор сменил главврача больницы

Губернатор осмотрел кабинеты и диализный зал, пообщался с врачами и пациентами. Сегодня в штате 41 врач и 119 средних медработников. Укомплектованность врачами — более 75%, средним персоналом — более 86%. Остаётся потребность в восьми врачах и 12 медработниках. По целевым программам обучаются пять студентов, один из них вернётся участковым терапевтом уже в 2026 году. Из Николаевска-на-Амуре ждут трёх фельдшеров. В планах построить ФАП в посёлке Шумный и отремонтировать амбулаторию в селе Красицкое.