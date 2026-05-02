Умка лидирует в голосовании за имя белого медвежонка в Новосибирске

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило стартовал второй этап конкурса по выбору имени для детёныша белых медведей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Первый этап уже завершён — сотрудники получили множество вариантов от горожан. В финальный список вошли 10 имён: Умка, Таймыр, Юки, Альтаир, Врангель, Нортон, Байкал, Север, Фьорд и Ямал.
Голосование проходит с 1 по 9 мая 2026 года, а итоги подведут 10 мая.
На данный момент в телеграм-канале зоопарка лидирует имя Умка.
Речь идёт о медвежонке — сыне белых медведей Кая и Герды. Принять участие в выборе имени могут все желающие.