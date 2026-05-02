Каждый третий красноярец собирается на шашлыки в майские праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 30% жителей Красноярска планируют провести майские праздники на шашлыках.
Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса горожан. По данным исследования, 23% респондентов намерены самостоятельно жарить мясо, 5% отправятся в гости к друзьям или родственникам, а еще 2% совместят оба варианта. При этом 43% опрошенных не планируют выезды на природу.
Мужчины чаще выбирают такой формат отдыха — 35% против 26% среди женщин. Реже всего от шашлыков отказываются молодые люди до 35 лет, а стоять у мангала чаще готовы красноярцы старше 45.
В гастрономических предпочтениях лидирует свинина — ее выбирают 39% участников опроса. На втором месте — ассорти из разных видов мяса (26%), на третьем — курица (16%).16+