Противопожарный режим введен на землях лесного фонда Нижегородской области

Начиная с 30 апреля 2026 года, в лесных угодьях Нижегородской области начал действовать усиленный противопожарный режим, в соответствии с постановлением регионального правительства № 176 от той же даты. Данная информация была предоставлена министерством лесного хозяйства и охраны животного мира области.
Введение особого режима предусматривает комплекс дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности в регионе. Помимо прочего, устанавливается запрет на разведение открытого огня и посещение лесных массивов при достижении высокого уровня пожарной опасности (4−5 класс), а также на использование грилей на открытых площадках и эксплуатацию транспорта с неисправной выхлопной системой в лесах.
При нарушении особого противопожарного режима, физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, должностные — до 90 тысяч рублей, а юридические — до 1 миллиона рублей, не принимая во внимание возможный материальный ущерб, нанесенный лесному фонду.
Кроме того, за уничтожение или повреждение лесных насаждений по причине небрежного обращения с огнем или другими источниками повышенной опасности предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее контроль за лесопожарной ситуацией усилили в Нижнем Новгороде.