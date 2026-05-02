Мошенники обманывают российских дачников, предлагая фейковые услуги

Аферисты выманивают деньги под предлогом якобы подготовки участков к сезону.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники атакуют российских дачников. Они выманивают деньги, предлагая несуществующие услуги по уборке участков от мусора и подготовке их к сезону после зимы.

«По данным экспертов, злоумышленники стали предлагать несуществующие услуги по очистке и подготовке участков после зимы, чтобы получить деньги от потенциальных жертв», — цитирует РИА Новости аналитиков «МТС Защитника».

Аферисты звонят потенциальным жертвам, предлагают услуги по привлекательной цене и просят внести предоплату. Получив деньги, они исчезают, не выполнив работу.

Эксперты напомнили, что настоящие агентства не требуют внесения предоплаты до начала работ.

Кроме того, мошенники придумали новый предлог для обмана россиян: они притворяются соседями и рассылают вредоносные программы под видом якобы ошибочно полученных писем на имя жертвы.

Что такое смс-бомбинг и как от него спастись, узнайте здесь на KP.RU.