«Правило двух недель»: Россиянам объяснили, когда и как открывать дачный сезон-2026

Что можно делать уже сейчас — освободить ветки кустарников. Остатки снежного наста часто прижимают ветки смородины и крыжовника к земле, что может привести к разломам у основания. В первой половине мая смело сейте холодостойкие культуры: редис, морковь, лук-севок, петрушку и укроп. А вот томаты, перцы и баклажаны в открытый грунт — только во второй половине мая, когда минует угроза заморозков.