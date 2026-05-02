Посевная кампания началась в Хабаровском крае

Сельхозпроизводители края приступили к весенним полевым работам. Зерновыми (овсом, пшеницей и ячменем), а также однолетними и многолетними травами уже засеяно 465 га сельхозугодий в Хабаровском районе и районе имени Лазо. К началу сезона закуплены семена и минеральные удобрения. Планируется задействовать более 1000 единиц сельхозтехники. Посевная площадь в крае в этом году составит чуть больше 63 тысяч га. Земли засеют зерновыми и кормовыми культурами, соей, картофелем и овощами.