Народные приметы на 3 мая: чего нельзя делать в день Феодора Власяничного?

3 мая у православных — день памяти преподобного Феодора Трихины, наши предки называли его «Власяничный»: отшельник и аскет, он ходил в одежде из шерсти верблюда. На Руси дата была известна рядом суеверий и строгих запретов. Наши пращуры старались соблюдать предписания праотцов, чтобы не лишиться удачи и не навлечь беды на весь свой род. Расскажем, как было принято вести себя 3 мая, дабы сохранить все ценное, что есть в жизни.
Народные приметы на 3 мая: что нельзя делать.
В дохристианские времена этот день называли «Окликание предков». Люди вспоминали тех, кто ушел в мир иной, ходили на кладбища, проводили специальные ритуалы.
Считалось, что 3 мая нельзя веселиться и шуметь. Якобы так можно оскорбить души предков.
Не разрешалось играть свадьбы и проводить другие праздники. Наказанием для тех, кто ослушается, могла стать потеря денег и здоровья.
На Руси в этот день запрещали просить добавку за столом. Бытовало мнение, что из-за этого можно заболеть.
Старухи не должны были заплетать косы незамужним девушкам. Считалось, что так юную красавицу можно женского счастья лишить — она останется старой девой и никогда не наденет подвенечное платье.
3 мая не стоит знакомиться с противоположным полом и ходить на свидания. Дата не годится для амурных дел, а пара, которая сложится в этот день несмотря ни на что, счастья не обретет и в скором времени расстанется из-за взаимных подозрений и упреков.
Чтобы не состариться раньше времени, не стоит умываться до завтрака. Сначала нужно съесть хотя бы кусочек хлеба, а после уже привести лицо в порядок. Также не рекомендуется долго смотреться в зеркало, так как нечисть может похитить молодость. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Под запретом 3 мая оказался крепкий алкоголь. Под воздействием крепких напитков можно совершить дурной поступок и даже попасть за решетку.
Не следует вязать и вышивать, чтобы беды к себе не пришить. И не надо ложиться спать с открытыми окнами, а то ветер принесет сновидцу кошмары.
Народные приметы на 3 мая: что можно делать.
Окликание предков в Древней Руси — день, когда следовало навещать места захоронений. После кладбища люди накрывали поминальные столы: алкоголь на них не приветствовался, а вот разносолов было с избытком. Так наши пращуры показывали ушедшим в мир иной, что ни в чем не нуждаются, дома у них достаток и благополучие.
Крестьяне в этот день трудились на земле. В зависимости от региона и погоды они решали те задачи, которые было возможно. Если же на улице было еще очень холодно или на смену потеплению приходили морозы, люди все равно не сидели без дела — наводили порядок в домах, ухаживали за скотиной, чинили инвентарь и готовили еду.
Верующие, как правило, начинали день с молитвы. Многие ходили в храмы целыми семьями. Беднякам у ворот непременно подавали. Те, у кого не было копеечки, приносили неимущим еду, чаще всего домашнюю выпечку.
В ночь на 3 мая можно увидеть вещий сон, правда, сбудется он не сразу — лишь на 40-е сутки. Если что жуткое привидится, у наших предков была такая рекомендация: сразу после пробуждения следовало выпить стакан воды и трижды перекреститься. Люди верили, что так ничего дурного с ними не случится.
Народные приметы о погоде на 3 мая.
Первый гром 3 мая — добрый знак, обещающий богатый урожай овса и льна в этом году.
Солнечная погода указывает на то, что лето будет жарким.
Если ночью подморозило, следующий сезон окажется прохладным, а осень придет раньше положенного срока.
Красное небо на закате предупреждает об ухудшении погоды. Ночной дождь — предвестник «мокрого» июня.
Если ветер с утра поднялся, в мае выпадет снег.
Именинники 3 мая.
В этот день именины отмечают Александр, Афанасий, Виола, Гавриил, Григорий, Федор и Феодора.