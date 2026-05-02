Сотрудница банка в Красноярске предотвратила хищение 300 тысяч рублей у пенсионерки

В Красноярске благодаря внимательности менеджера отделения банка удалось пресечь попытку телефонного мошенничества. Пожилая женщина не потеряла сбережения, которые собиралась перевести злоумышленникам. В дежурную часть поступил звонок от сотрудницы финансовой организации, расположенной на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Она сообщила, что клиентка 1951 года рождения хочет закрыть счёт и снять крупную сумму — 300 тысяч рублей. При этом поведение женщины показалось работнице банка необычным: пенсионерка выглядела испуганной и не могла внятно объяснить цель снятия денег. Прибывшие на место полицейские доставили женщину в отдел для выяснения обстоятельств. Как выяснилось, незадолго до этого в мессенджере ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Он убедил пенсионерку, что её деньги пытаются перевести на незаконную деятельность, и потребовал перевести сбережения на «безопасный счёт». Женщина поверила и отправилась в банк снимать накопления. Менеджер, заподозрив неладное, отговорила клиентку от проведения операции и связалась с полицией. Благодаря этому пенсионерка сохранила 300 тысяч рублей, которые намеревалась передать мошенникам. Следственным отделом № 6 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — покушение на мошенничество в особо крупном размере. Расследование продолжается.