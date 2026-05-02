В Ленинском районе Красноярска за месяц вывезли более 3 тысяч покрышек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В апреле мобильная бригада Ленинского района провела масштабную уборку территорий: с улиц вывезли более 3 тысяч старых покрышек, оставшихся после сезонной смены шин.

Источник: НИА Красноярск

Кроме того, за месяц специалисты закрасили 130 граффити, собрали свыше 150 кубометров мусора (около 10 КамАЗов) и демонтировали 150 незаконных рекламных конструкций. Работы прошли на улицах Шевченко, Говорова, Энергетиков, Борисевича, а также на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», сообщает мэрия.

Руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев напомнил, что мобильные бригады созданы для уборки территорий, которые не закреплены за организациями. В каждой бригаде работают три человека — водитель и двое рабочих. В ближайшее время планируется увеличить их численность для более оперативной работы.

План выездов формируется ежедневно на основе обращений жителей. Сообщить о проблемных участках можно по телефону 264−19−26, через соцсети администрации или службу 005.

