Психолог объяснила, как развить эмоциональный интеллект у детей

По словам эксперта, главная проблема современных семей — не дефицит времени, а дефицит присутствия. Можно провести с ребёнком целый день, но ни разу по-настоящему не встретиться с ним взглядом. Одним из самых действенных форматов психолог назвала «вечерний огонёк», когда за ужином каждый член семьи делится одним хорошим событием дня и одной трудностью. Майские праздники, когда семья собирается вместе и не спешит, — удобное время, чтобы ввести такой ритуал.