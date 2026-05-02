Мошенники начали предлагать москвичам «перерасчет» коммунальных платежей

Мошенники начали создавать чаты в мессенджерах от лица Мосэнергосбыта и предлагать в них «перерасчет» коммунальных платежей. Все для того, чтобы заполучить доступ к «Госуслугам» жертвы. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает РИА Новости.
— Мошенники под предлогом осуществления перерасчета просят жертву перейти в якобы официальный бот портала «Госуслуг», подтвердить номер телефона и получить у бота «уникальный ключ», который затем необходимо отправить в чат, — говорится в материале.
Уточняется, что если жертва все же называет аферистам пришедший код, то злоумышленники получают доступ к «Госуслугам» этого человека.
Также появилась информация, что мошенники начали обманывать москвичей, выдавая себя за сотрудников коммунальных служб. При этом чаще всего жертвами таких мошенников становятся пожилые люди.
Мошенники начали использовать новую схему с так называемым СМС-бомбингом, при котором на телефон жертвы за короткое время поступает большое количество сообщений. Аферисты с помощью специальных программ массово вводят номер телефона на сайтах интернет-магазинов, аптек и различных сервисов.