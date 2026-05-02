Оперативная информация о лесопожарной обстановке в Красноярском крае по состоянию на 2 мая 2026 года

Краевой Лесопожарный центр опубликовал оперативную сводку о ситуации с лесными пожарами на территории региона. За минувшие сутки специалисты ликвидировали пять лесных пожаров на общей площади 45,7 гектара. Очаги возгораний действовали в Иланском, Канском, Тинском, Маганском и Саяно-Шушенском лесничествах. На тушении были задействованы 63 человека и 13 единиц техники. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём, а также по причине перехода огня с земель иных категорий. По состоянию на 10:00 2 мая на территории края действует один лесной пожар в Маганском лесничестве, в районе Есауловской петли. Площадь возгорания составляет 17 гектаров. Пожар локализован, распространение огня остановлено. На месте работают 16 человек, задействованы две единицы техники. Лесные пожарные осуществляют окарауливание: обрабатывают кромку водой из ранцевых лесных огнетушителей и окапывают лопатами. Работу осложняет сложный рельеф с высокими скалистыми склонами. Предварительной причиной возгорания названо нарушение правил пожарной безопасности. Личность предполагаемого поджигателя установлена. В настоящее время полиция решает вопрос о квалификации правонарушения. На месте работают инспекторы Лесной охраны и лесничества для подсчёта ущерба, нанесённого лесному фонду. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Угрозы населённым пунктам нет. Территория государственного лесного фонда патрулируется специалистами краевого Лесопожарного центра, Лесной охраны и лесничеств с учётом погодных условий. В регионе действует многоступенчатая система мониторинга, включающая возможности беспилотной авиации, космической съёмки, видеомониторинга, наземного и авиапатрулирования. Это позволяет фиксировать до 95 процентов возгораний на ранней стадии и оперативно их ликвидировать. Лесопожарный центр призывает жителей края быть предельно внимательными при обращении с огнём. Сжигание сухой травы категорически запрещено. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, рекомендуется обеспечить пожарную безопасность: очистить полосу шириной не менее десяти метров от леса либо отделить участок минерализованной полосой или противопожарным барьером. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.