«Тампа» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем»

Единственную шайбу на 70-й минуте забросил Гейдж Гонсалвес. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 30 бросков и провел восьмой «сухой» матч в плей-офф НХЛ, он был признан первой звездой встречи. Нападающие Никита Кучеров («Тампа») и Иван Демидов («Монреаль») не отметились результативными действиями.