«Тампа» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 30 бросков и провел восьмой «сухой» матч в рамках Кубка Стэнли.

ТАСС, 2 мая. «Тампа» в гостях со счетом 1:0 в овертайме обыграла «Монреаль» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу на 70-й минуте забросил Гейдж Гонсалвес. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 30 бросков и провел восьмой «сухой» матч в плей-офф НХЛ, он был признан первой звездой встречи. Нападающие Никита Кучеров («Тампа») и Иван Демидов («Монреаль») не отметились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Заключительная, седьмая игра серии пройдет в ночь на 4 мая по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Монреаль» — третье.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.