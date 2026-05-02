Рэпера Flo Rida встретили во Внуково чёрной хитой и русской версией его главного хита

Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард) — американский рэпер, ставший суперзвездой нулевых благодаря умению создавать танцевальные поп-рэп-хиты. Взяв псевдоним в честь родного штата Флорида, он ворвался на вершины чартов в 2008 году с синглом Low (feat. T-Pain), который стал саундтреком к фильму «Шаг вперёд 2», продержался на первой строчке Billboard Hot 100 десять недель и установил рекорд цифровых продаж. В отличие от многих коллег, он с самого начала сделал ставку на позитивную, клубную эстетику и мелодичные припевы, закрепив успех такими хитами, как Right Round и Whistle, и войдя в историю как один из главных поставщиков гимнов для вечеринок.