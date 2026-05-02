В школах Адыгеи ко Дню Победы откроют еще 24 «парты Героя»

МАЙКОП, 2 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи ко Дню Победы откроют в школах республики еще 24 «парты Героя», их число увеличится до 134. Большинство парт в проекте посвящены героям специальной военной операции, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки республики.
Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.
«В Адыгее активно развивается проект партии “Единая Россия” “Парта Героя”, реализуемый в рамках более широкого партийного проекта “Новая школа”. К декабрю 2024 года в школах республики открыли 71 парту, в 2025 году — еще 39 парт, и общее их число достигло 110. Из них 77 парт посвящены героям специальной военной операции. К 9 мая в школах республики будет открыто еще 24 парты», — сказали в министерстве.
Там же рассказали, что церемония открытия «Парты Героя» всегда проходит в торжественной и волнующей обстановке, с участием ветеранов СВО, родных героев. Проект призван сформировать у детей и подростков уважительное отношение к истории Отечества, ее героическому прошлому, сохранить память о земляках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны.
«В патриотическом воспитании молодежи особое значение придается увековечиванию памяти героев. В образовательных организациях Адыгеи на сегодняшний день сформированы 35 школьных музеев, в том числе 20 музеев славы. В каждом школьном музее экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, специальной военной операции и другим военным конфликтам, занимает центральное место. Постоянно проводятся выставки, рассказывающие о героическом подвиге погибших при защите Отечества», — отметили в ведомстве.
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Лица героев» во всех образовательных организациях республики также созданы уголки воинской доблести, общественные пространства с информацией, посвященной выдающимся людям в истории России.
В Адыгее увековечивают имена воинов — участников СВО, с честью и героически исполнивших свой воинский и гражданский долг, называя их именами улицы, и устанавливая памятные бюсты. Первым героем, чье имя появилось на карте Майкопа, стал Владимир Жога. Бывший 28-летний командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Также, в частности, одна из новых улиц в поселке Яблоновском названа в честь Героя России гвардии старшего лейтенанта Валерия Заволянского, бывшего командира разведгруппы. Средней школе № 2 Майкопа присвоено имя Героя России Вадима Лемеша, который успешно выполнил боевые задачи на Донбассе.