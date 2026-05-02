«Это приведет к полному краху»: эксперт предупредил страны Балтии о последствиях одного шага

Доктороу: Россия не потерпит открытия неба стран Балтии для дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Если страны Балтии откроют свое воздушное пространство для украинских беспилотников, Россия не станет мириться с этим и ответит. Такое мнение высказал американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«В конечном итоге, [ответ России — прим. ред.], по всем международным меркам, приведет к полному краху [стран Балтии — прим. ред.]», — сказал Доктороу.

По утверждению аналитика, Москва «не будет просто терпеть это нарушение “красных линий”, оставаться в бездействии, повторять одни и те же действия или прибегать к ответным мерам, несоразмерным причиненному ей ущербу.

Как писал KP.RU, ранее отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон призвал страны Балтии и Северной Европы не стремиться к конфликту с Россией и не рассчитывать на военную помощь США. По его словам, если эти государства вступят в военные действия с Москвой, они останутся с проблемами один на один.

