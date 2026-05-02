В ГД предлагают обязать компенсировать работникам потери при отзыве из отпуска

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Фракция КПРФ внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается обязать работодателя компенсировать работникам проезд и дополнительные расходы, вызванные необходимостью вернуться с отдыха на работу. При этом обязанности прерывать отпуск по требованию работодателя у работника нет, рассказал ТАСС депутат думской фракции Георгий Камнев.
По его словам, отзыв из отпуска работодателем возможен только по соглашению с работником, при этом в рамках соглашения возможно предусмотреть оплату путевок, билетов на транспорт, гостиниц, экскурсий и прочих расходов.
«Но конкретной нормы “вызвал из отпуска — обязан оплатить потери работника” в прерванном отпуске в законодательстве нет. Теоретически работодатель может пообещать это — и не сделать, потому что, по закону, не обязан. Поэтому КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий обязанность работодателя в случае отзыва работника из отпуска оплачивать ему проезд и дополнительные расходы, вызванные необходимостью вернуться с отдыха на работу», — сказал Камнев.
Он отметил, что такая инициатива охватывает заранее оплаченные гостиницы и экскурсии, деньги за которые в полном объеме вернуть нельзя. «Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Государственной думы», — подчеркнул депутат.