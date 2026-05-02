«Нетипично для метеора»: Странный яркий шар в небе над Свердловской областью сняли на видео

Ранее Life.ru писал, что 13 апреля 2029 года Россия станет главной смотровой площадкой для наблюдения за астероидом Апофис. Небесное тело размером с трёхэтажный дом пройдёт на рекордно близком расстоянии от Земли — всего 32 тысячи километров. Это ниже орбит геостационарных спутников. Названный в честь египетского бога тьмы и разрушения, астероид, к счастью, не упадёт на планету, но пролетит прямо над азиатской частью РФ. Увидеть его можно будет в районах Омска, Томска, Новосибирска, Красноярского края, Якутии и Камчатки.