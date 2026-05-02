«Нетипично для метеора»: Странный яркий шар в небе над Свердловской областью сняли на видео

Жители Туринска сняли странное свечение в ночном небе. © Видео VK / «Анонимный Туринск».
Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев изучил кадры и предложил сразу несколько версий.
По словам эксперта, ключевая особенность объекта — нехарактерный цвет свечения. Обычно метеоры имеют белое или голубоватое свечение.
«Красный или оранжевый цвет метеора встречается редко», — пояснил Санакоев E1.ru.
Если это действительно был метеор, то его поведение нетипично. Объект двигался относительно медленно и плавно сгорал в атмосфере. Это увеличивает вероятность того, что небесное тело могло не сгореть полностью, и его фрагменты достигли поверхности Земли.
«Судя по тому, как медленно движется метеор в небе и плавно сгорает, вполне возможно, что тело может выпасть как метеорит», — отметил инженер УрФУ.
Однако есть и другое объяснение. Учёный допускает, что уральцы могли наблюдать не природное явление, а техногенное, например, отработавший свой срок космический аппарат.
Точный ответ могла бы дать сеть камер мониторинга метеоров, которая, по словам учёного, существует на территории Свердловской области. Будут ли проанализированы эти данные -пока неизвестно.
Ранее Life.ru писал, что 13 апреля 2029 года Россия станет главной смотровой площадкой для наблюдения за астероидом Апофис. Небесное тело размером с трёхэтажный дом пройдёт на рекордно близком расстоянии от Земли — всего 32 тысячи километров. Это ниже орбит геостационарных спутников. Названный в честь египетского бога тьмы и разрушения, астероид, к счастью, не упадёт на планету, но пролетит прямо над азиатской частью РФ. Увидеть его можно будет в районах Омска, Томска, Новосибирска, Красноярского края, Якутии и Камчатки.
