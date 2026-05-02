«Баффало» обыграл «Бостон» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. «Баффало» в гостях со счетом 4:1 обыграл «Бостон» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алекс Так (4-я минута), Маттиас Самуэльссон (13), Зак Бенсон (46), Джош Норрис (57). У проигравших отличился Давид Пастрняк (22). Хоккеисты «Бостона» Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.

«Баффало» выиграл серию со счетом 4−2. Команда играет в плей-офф НХЛ впервые с сезона-2010/11. «Баффало» преодолел первый раунд Кубка Стэнли впервые с 2007 года, тогда коллектив вышел в финал плей-офф Восточной конференции, уступив там «Оттаве» (1−4).

Во втором раунде «Баффало» сыграет с победителем серии между «Тампой» и «Монреалем», в этом противостоянии после шести игр счет равный — 3−3. Решающий, седьмой матч пройдет в ночь на 4 мая по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Бостон» финишировал четвертым. «Баффало» является единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.