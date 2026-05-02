Пьяный автомобилист сбил ребенка на самокате в Красноярском крае

41-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio наехал на 5-летнего мальчика в селе Ястребово Ачинского округа Красноярского края.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло накануне вечером на улице Советская: автомобилист на Toyota Corona Premio выехал на полосу встречного движения, где сбил ребенка, который в сопровождении матери ехал на самокате по краю проезжей части.

В результате происшествия мальчик получил травму ноги и был госпитализирован.

Установлено, что водитель был пьян — при освидетельствовании на месте алкотестер показал 1,11 мг/л. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и составили три административных протокола: за езду в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ) и за невыполнение предписанных ПДД обязанностей в связи с ДТП (ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ).

«Также в отношении матери пострадавшего ребенка, которая допустила движение на самокате своего малолетнего сына по ходу движения транспортных средств в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)», — рассказали в ГУ МВД.

