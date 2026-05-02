Сезон активности клещей в самом разгаре в Приморье

При укусе нужно обратиться к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Сезон активности клещей в Приморье сейчас в самом разгаре. Людям советуют заранее продумать защиту перед выходом на природу и внимательно следить за укусами насекомых. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Рекомендуют выбирать светлую и закрытую одежду, чтобы клеща было легче заметить. Штанины советуют заправлять в носки, а кофту — в брюки. Также важно использовать репелленты, особенно на ноги и рукава, регулярно — каждые 1−2 часа — осматривать себя и близких во время прогулки.

После возвращения домой рекомендуют принять душ и сделать полный осмотр тела. Особое внимание нужно уделять прогулкам по высокой траве, кустарникам, лесным тропинкам и опушкам. Домашних животных просят осматривать после каждой прогулки.

«Помните, что важно правильно от них защититься: используйте специальные спреи для одежды, регулярно осматривайте себя и своих близких, избегайте контакта с травой, осматривайте домашних животных после прогулок. Своевременное обращение к медикам поможет избежать серьезных последствий для здоровья», — рассказали в министерстве здравоохранения края.

Если клещ все-таки укусил, советуют аккуратно удалить его и обратиться к врачу, чтобы получить рекомендации по дальнейшему наблюдению за состоянием здоровья.