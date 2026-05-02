Изменения в работу 46 автобусных маршрутов внесены в Москве и области

«С начала этого года изменили работу 46 маршрутов во всех округах столицы. Специалисты Службы управления наземным транспортом круглосуточно мониторят дорожно-транспортную ситуацию, анализируют обращения москвичей и вносят изменения. Благодаря этому сокращается время ожидания транспорта, время самой поездки, а также уменьшается загруженность транспорта в часы пик. Мы продолжим развивать транспортную систему столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Так, увеличили выпуск автобусов на 22 популярных маршрутах. Они проходят у жилых комплексов, школ, больниц и поликлиник, а также вблизи особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря этому транспорт стал ходить чаще, а время ожидания транспорта снизилось. Изменили интервалы движения транспорта в часы пик и после 19:00 и 21:00. Теперь время ожидания автобуса в загруженные часы сократилось в среднем на 3 минут, а в вечернее время — на 9 минут. Улучшили интервалы движения на некоторых смежных маршрутах проекта «Москва — область».
Также по просьбам москвичей изменили режим работы: на маршруте № 925. Он проходит в муниципальном округе Щербинка. Теперь движение автобусов начинается на 15 минут раньше. На магистральном маршруте м3. Он пролегает через 10 районов города в ВАО, САО, СЗАО и ЦАО. Движение автобусов начинается на 5 минут раньше, а заканчивается на 25 минут позже.