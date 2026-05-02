Герой России побывал в сельских школах Хабаровского района

В сёла Корсаково и Осиновая Речка Хабаровского района с необычным визитом приехал заместитель командира 266-го отдельного гвардейского штурмового авиационного полка по военно-политической работе гвардии подполковник Дмитрий Литвинов. Для сельских школ это событие без преувеличения историческое: Герои Российской Федерации в деревенские классы заглядывают не каждый день.
«Это очень значимый визит для сельских школ, ведь не каждый день к нам приезжает Герой России», — рассказала в беседе с hab.aif.ru руководитель благотворительного фонда «Мы Едины» Светлана Изотова, которая организовала встречу.
Дмитрий Литвинов сам родом из Забайкалья, из маленькой деревни, где семья жила скромно и порой не хватало средств даже на питание. Выручало хозяйство. Но мальчишка с ранних лет бредил небом, и ни скромный быт, ни деревенские будни не смогли перебить эту мечту. Упорство, труд и сила воли привели его туда, куда он стремился с детства: он стал летчиком, причем не просто летчиком, а штурмовиком. Сегодня за его плечами — боевые вылеты, служба в зоне СВО и звезда Героя на груди.
На встрече Дмитрий Сергеевич честно и без прикрас рассказал школьникам о своей юности, семье, боевых товарищах и службе. Ребята слушали, затаив дыхание, а потом засыпали вопросами — получился живой, настоящий разговор, а не парадная лекция. Герою показали школу, провели по классам, познакомили и с младшеклассниками, и со старшеклассниками.
Для самого Литвинова, по словам Изотовой, этот визит стал глотком детства. Увидев сельские классы, простые коридоры и лица ребятни, он невольно улыбнулся — слишком знакомой и родной показалась эта картина, напомнившая собственную юность. А детям невероятно важно было услышать напутствие от человека, который не словом, а всей жизнью доказал: даже из маленькой деревушки можно долететь до большой мечты.
«Благодарна Герою России за уделенное время нашим детям», — добавила общественница.