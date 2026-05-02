Герой России побывал в сельских школах Хабаровского района

Дмитрий Литвинов сам родом из Забайкалья, из маленькой деревни, где семья жила скромно и порой не хватало средств даже на питание. Выручало хозяйство. Но мальчишка с ранних лет бредил небом, и ни скромный быт, ни деревенские будни не смогли перебить эту мечту. Упорство, труд и сила воли привели его туда, куда он стремился с детства: он стал летчиком, причем не просто летчиком, а штурмовиком. Сегодня за его плечами — боевые вылеты, служба в зоне СВО и звезда Героя на груди.