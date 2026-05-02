Отделы ЗАГС Владивостока изменят режим работы в майские праздники

В период майских праздников отделы ЗАГС Владивостока будут работать по изменённому графику. Часть дней объявлены выходными, при этом в отдельные даты сохраняется возможность регистрации браков и рождения детей, сообщила пресс-служба мэрии Владивостока.
Так, 3 и 4 мая выходные дни установлены во всех отделах ЗАГС. 2 мая регистрация браков будет проводиться в отделе ЗАГС № 2.
С 5 по 7 мая отделы работают в штатном режиме согласно обычному расписанию. 8 мая регистрация браков запланирована в отделах ЗАГС № 1, № 2 и № 3.
С 9 по 11 мая во всех отделах вновь объявлены выходные дни. С 12 мая работа продолжится в штатном режиме.