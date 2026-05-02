Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса сериала «Моя прекрасная няня» Пресникова умерла на 87-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова умерла на 87-м году жизни. Зрителям она запомнилась по ролям с сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны» и «Папины дочки». О кончине артистки в пятницу, 1 мая, сообщила группа «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры» в социальной сети VK.

Уточняется, что Пресникова скончалась еще 17 апреля. Она являлась старейшей актрисой Центрального детского театра (РАМТ — прим. «ВМ»).

— Актриса до последней клеточки. Красивая, глубокая, настоящая. Носительница той самой уходящей театральной породы. В семье невероятное горе, — говорится в публикации.

Евгения Пресникова родилась в 1939 году. Актерскому мастерству она обучалась в Школе-студии МХАТ. Она снялась в 86 работах в кино и сериалах. Зрители также запомнили ее по ролям в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Каменская».