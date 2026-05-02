Актриса сериала «Моя прекрасная няня» Пресникова умерла на 87-м году жизни

Евгения Пресникова родилась в 1939 году. Актерскому мастерству она обучалась в Школе-студии МХАТ. Она снялась в 86 работах в кино и сериалах. Зрители также запомнили ее по ролям в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Каменская».