В Красноярске предлагают вакансию с зарплатой 600 тысяч и 2 миллиона рублей

В Красноярске предлагают вакансию с зарплатой 600 тысяч рублей. Столько готова платить стоматологическая клиника врачу стоматологу-терапевту. Причем уже после вычета всех налогов. Не менее привлекательна вакансия агента по недвижимости — до 500 тысяч в месяц на руки. Либо машиниста автокрана — от 442 тысяч рублей на руки. Есть и такая вакансия, как менеджер по продажам металлопроката — от 250 тысяч до 2 миллионов рублей в месяц на руки, после вычета налогов.