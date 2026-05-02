В Красноярске сотрудники прокуратуры провели турнир по пейнтболу в честь Дня Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках спартакиады работников прокуратуры Красноярского края состоялся турнир по пейнтболу. Участниками соревнований стали действующие сотрудники и ветераны ведомства. Они объединились в команды для участия в состязании, которое, как отмечают организаторы, уже стало доброй традицией и ежегодно проводится накануне 9 мая. В перерывах между играми для участников и зрителей была организована полевая кухня с горячей кашей и чаем. Соревнования прошли в напряжённой, но дружеской атмосфере. Организаторы отметили, что турнир подарил присутствующим яркие эмоции и хорошее настроение.