Раскрыты тайны майского дерева: от немецких злых духов до венгерской любви

Злые духи могут очернить деньги — проще говоря, это одно из поверий, которое заставило немцев праздновать начало мая. Всё дело в том, что это был первый месяц их финансового года, и немцы отмечали праздник «Майского дерева» (также известного как Майбаум), чтобы отогнать злых духов и призвать удачу.
В Европе, хотя в разных формах, майский праздник существовал во всех обществах, и дерево тоже было его главным символом. Майское дерево (в Центральной и Восточной Европе это была береза) символизировало ось мира.
В Германии в Вальпургиеву ночь люди верили, что ведьмы, злые духи и прочая нечисть собираются на шабаш, превращаются в животных, катаются на лопатах и метлах, танцуют у нечистого алтаря. Чтобы отпугнуть ведьм и бесов, люди бегали по деревням, держа в руках горящие пучки сена на длинных шестах, а некоторые стреляли в небо из ружей.
В той же Германию, где существует множество традиций, хорошо известных во всем мире, помимо обычных государственных праздников, связанных с Пасхой и Рождеством, но для многих немцев «обычаи 1 мая» — это настоящее торжество. Немецкая традиция Майбаум (майское дерево) восходит к 16 веку, когда деревни по всей Германии украшают «ёлку» (обычно берёзу) и устанавливают её на деревенской площади 30 апреля или 1 мая в сочетании с большим «майским праздником», который празднует вся деревня.
Каждый год в ночь с 30 апреля на 1 мая все мужчины украшают свои майские деревья разноцветными бумажными лентами и устанавливают их перед домом своих подруг, супруг или тех, в кого они тайно влюблены.
Быть девушкой в это время года, особенно в подростковом возрасте и чуть за двадцать, было всегда безумно волнующе: молодые женщины обычно отправляются куда-нибудь вечером со своими подругами и «танцуют в мае» до раннего утра, прежде чем разойтись по домам, чтобы выяснить, посчастливилось ли им получить Майбаум. Молодые люди должны пойти и либо купить, либо, по традиции, срубить березу, и хотя раньше майские деревья купить было негде, но поскольку в настоящее время вырубка берез в лесах в некоторых частях Германии запрещена законом, предприятия, продающие дерево 30 апреля, становятся все более популярными.
Как только «ёлка» куплена или срублена, мужчины должны отнести её к дому своей возлюбленной, украсить разноцветными бумажными лентами и надежно установить, после чего ему придется охранять свои деревья большую часть ночи, чтобы убедиться, что их никто не украл, ведь частью традиции стало то, что другие парни могут воровать деревья друг у друга в любое время до восхода солнца. Как только взойдет солнце, мужчины смогут уйти, зная, что, следуя традиции, никому не будет позволено украсть их деревья — дело сделано.
Если девушка одинока, то получение подарка от Майбаума означало, что у нее появился тайный поклонник, и весь май она фантазировала о том, кто бы мог украсить её березу, пока 1 июня тот, кто установил для нее дерево, не приходит к ней домой, чтобы «прибраться». Особенность этой традиции заключается в том, что каждый високосный год правила меняются на противоположные, и тогда очередь женщин сажать дерево для своих любимых — традиция «позволяет» женщинам насыпать сердечко рисом перед домами мужчин вместо того, чтобы сажать елку, но большинство женщин идут до конца и возвращают должок в истинном стиле.
В древней кельтской традиции год делился на две половины: темную и светлую, и Бельтайн, приходящийся на 1 мая, знаменует поворотный момент, на котором весна сменяется летом — момент трансформации, как естественной, так и мифической. Название «Белтайн» часто переводится как «яркий огонь», и именно с помощью огня этот праздник отмечается на протяжении веков: костры разжигались, чтобы подчеркнуть силу солнца и сохранить его тепло в ближайшие месяцы, а их дым и пепел использовались для благословения домашнего скота и домов, обеспечивая защиту и процветание. Когда костры погасли, в центре внимания оказались цветы: утро Первого мая было временем сбора цветов и зелени в лесах и полях для украшения домов и общественных мест. Этот акт «привлечения мая» был одновременно праздником и заклинанием, радостным приветствием изобилия природы. Боярышник, также известный как одно из «майских деревьев», считается самым знаковым, символизирующим плодородие, и считается, что к нему благоволят феи, но будьте осторожны — считается, что за пределами мая выращивание боярышника в помещении приносит несчастье.
В Венгрии существует удивительная традиция, которая до сих пор практикуется в некоторых сельских районах: когда мальчик хочет поухаживать за девушкой, он и его друзья идут в лес, срубают дерево, снимают кору, за исключением верхушки, завязывают сверху ленточки, и мальчик пишет девочке записку на ленточке, а ночью 1 мая они сажают дерево на ее заднем дворе без ее ведома. Дерево, как и в Германии, стоит весь месяц, и в последний день мая ее отец срубает елку, и теперь она может прочитать записку на ленточке, которую написал ей молодой человек, и узнать, кто же тайный воздыхатель. В современном мире, где принято заявлять о своей любви друг к другу в социальных сетях, обновлять статусы о своих отношениях онлайн и лежать рядом в постели с телефонами в руках, это настоящее старомодное романтическое признание в любви, которое, хочется надеяться, навсегда останется традицией.