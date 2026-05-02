Раскрыты тайны майского дерева: от немецких злых духов до венгерской любви

В Венгрии существует удивительная традиция, которая до сих пор практикуется в некоторых сельских районах: когда мальчик хочет поухаживать за девушкой, он и его друзья идут в лес, срубают дерево, снимают кору, за исключением верхушки, завязывают сверху ленточки, и мальчик пишет девочке записку на ленточке, а ночью 1 мая они сажают дерево на ее заднем дворе без ее ведома. Дерево, как и в Германии, стоит весь месяц, и в последний день мая ее отец срубает елку, и теперь она может прочитать записку на ленточке, которую написал ей молодой человек, и узнать, кто же тайный воздыхатель. В современном мире, где принято заявлять о своей любви друг к другу в социальных сетях, обновлять статусы о своих отношениях онлайн и лежать рядом в постели с телефонами в руках, это настоящее старомодное романтическое признание в любви, которое, хочется надеяться, навсегда останется традицией.