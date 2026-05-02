Буфетчица из ЕАО выиграла полмиллиона в суде за незаконное увольнение

В какой-то момент бизнесмен перестал выплачивать сотруднице заработную плату, а вскоре и вовсе выставил за дверь.

Судебные приставы Биробиджанского района восстановили на работе жительницу Еврейской автономной области, которую индивидуальный предприниматель сначала оставил без зарплаты, а затем и вовсе уволил с нарушением всех возможных процедур. Также ей выплатят крупную компенсацию, рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщина трудилась буфетчицей в общепите и, судя по всему, не ожидала, что работодатель решит сэкономить на ней столь радикальным способом. В какой-то момент бизнесмен перестал выплачивать сотруднице заработную плату, а вскоре и вовсе выставил за дверь.

Процедура увольнения была нарушена, и женщине ничего не оставалось, кроме как идти в суд. Фемида встала на ее сторону: работника восстановили в должности, а недобросовестного предпринимателя обязали выплатить почти 490 тысяч рублей.

Исполнительный лист ушел в отделение судебных приставов по Биробиджанскому району. Сотрудник службы вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и четко обозначил сроки, в которые нужно уложиться. Но бизнесмен, видимо, решил, что и это можно проигнорировать.

Тогда пристав применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора — 59 тысяч рублей сверху. А заодно предупредил, что дальнейшее бездействие потянет за собой куда более серьезные последствия. Лишь после этого работодатель осознал, что шутки кончились. Женщину восстановили в прежней должности, а задолженность по зарплате выплатили в полном объеме.