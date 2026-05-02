Две трагедии за один день: в Красноярском крае утонул ребенок и мужчина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первый день майских праздников в регионе произошли сразу два происшествия на воде.

Источник: НИА Красноярск

В селе Бражное Канского округа в реке Кан утонул малолетний ребенок. В настоящее время его поиски ведут спасатели Канского поисково-спасательного отряда, сообщает КГКУ «Спасатель».

Еще один инцидент произошел на реке Есауловка. Во время сплава между поселками Бархатово и Малый Кускун очевидцы обнаружили перевернутую одноместную надувную лодку и личные вещи в воде. По предварительной информации, в лодке находился 46-летний мужчина.

На место выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. В ходе работ обследовано 32 километра акватории вдоль береговой линии. Поиски осложняются сильным течением и мутной водой — использование водолазного оборудования в этих условиях невозможно. Мужчина пока не найден, поисковые работы продолжаются.

Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоемов: не оставлять детей без присмотра и использовать спасательные жилеты при выходе на воду.16+