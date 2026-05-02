Сотрудники полиции Киева массово переезжают в украинские регионы из-за угроз

Сотрудники полиции Киева массово увольняются и переезжают в регионы Украины. Это происходит из-за постоянных угроз со стороны местных жителей и сотрудников СБУ, чьи близкие были насильно мобилизованы. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в российских силовых структурах.
Уточняется, что полицейские пытаются уволиться в том числе по состоянию здоровья. Они даже готовы переезжать на прифронтовые территории. При этом массовые переводы начались после стрельбы в Киеве.
— Однако первопричины гораздо глубже: во-первых, полицейские начали получать угрозы как от родственников насильно мобилизованных солдат, так и от представителей своих коллег из других силовых структур, друзей и близких которых они задерживали и отправляли в ТЦК, — рассказал источник ТАСС.
18 апреля вооруженный автоматом мужчина заперся в супермаркете «Велмарт» и взял нескольких человек в заложники. Перед этим он открыл стрельбу по случайным прохожим. Позже стало известно, что мужчина при захвате заложников беспорядочно стрелял в прохожих. Среди пострадавших есть девочка, ее экстренно госпитализировали.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении двух полицейских после инцидента со стрельбой в Киеве 18 апреля.