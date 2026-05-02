Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские врачи нашли у 20-летней пациентки опасное заболевание

В ходе диспансеризации репродуктивного здоровья нижегородские врачи обнаружили у 20-летней девушки предраковое заболевание шейки матки. Об этом рассказали наши коллеги из СМИ, ссылаясь на представителя сферы здравоохранения региона Алексея Никонова.

Медики взяли у пациентки гинекологический мазок и провели анализ. Оказалось, что у девушки вирус папилломы человека, а также тяжёлая дисплазия шейки матки. При этом никаких внешних признаков недуга у нижегородки не было.

После майский праздников девушке проведут хирургическую операцию.