Нижегородские врачи нашли у 20-летней пациентки опасное заболевание

В ходе диспансеризации репродуктивного здоровья нижегородские врачи обнаружили у 20-летней девушки предраковое заболевание шейки матки. Об этом рассказали наши коллеги из СМИ, ссылаясь на представителя сферы здравоохранения региона Алексея Никонова.
Медики взяли у пациентки гинекологический мазок и провели анализ. Оказалось, что у девушки вирус папилломы человека, а также тяжёлая дисплазия шейки матки. При этом никаких внешних признаков недуга у нижегородки не было.
После майский праздников девушке проведут хирургическую операцию.