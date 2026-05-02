Дмитрий Демешин проинспектировал Вяземскую районную больницу

В ходе рабочей поездки в Вяземский район губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично посетил центральную районную больницу. Поводом для визита послужили многочисленные жалобы персонала, которые прозвучали во время «Прямой линии» с главой региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Медики говорили о нехватке лекарств и оборудования, аварийном состоянии здания и внутренних конфликтах в коллективе.
Глава региона жёстко оценил сложившуюся ситуацию. «То, что происходит в трудовом коллективе, абсолютно недопустимо. Я видел все жалобы. По моему поручению уже организованы и завершены проверки с участием независимых экспертов по двум ключевым направлениям: качество оказания медицинской помощи и начисление заработных плат. Держу этот вопрос на личном контроле», — заявил Дмитрий Демешин.
Прямым следствием проверок стало отстранение прежнего руководителя от должности главного врача. Исполняющим обязанности назначен Саргис Кушкян, который уже возглавлял это учреждение ранее и хорошо знаком коллективу. Губернатор пояснил, что первоочередная задача нового руководства — завершить трудовые споры и навести порядок. «Каждый сотрудник должен тратить свою энергию на помощь пациентам. Наша главная цель — чтобы люди чувствовали уверенность, а не тревогу. Жители Вяземского района должны получать помощь вовремя, профессионально и на высоком уровне», — подчеркнул Демешин.
Несмотря на проблемы, в больнице уже проведен ряд важных обновлений: установлен новый дизель-генератор для бесперебойной работы жизненно важного оборудования, поступил автомобиль скорой помощи, приобретены передвижной маммограф и электрогенератор, смонтированы новые лифты, а в рентгенологическом отделении заменено потолочное покрытие. Губернатор лично осмотрел рентген-кабинет, кабинет маммографии и КТ, диализный зал, а также пообщался с врачами и пациентами.
На сегодняшний день в медучреждении трудятся 41 врач и 119 человек среднего медперсонала. Укомплектованность врачами составляет более 75%, средним звеном — более 86%. При этом сохраняется потребность в 8 врачах (дерматовенеролог, офтальмолог, участковые педиатры, терапевты) и 12 средних медработниках.
Кадровый вопрос решается по программе «Земский фельдшер» и через систему целевого обучения. Пять человек учатся по целевому набору. В 2026 году завершит обучение один терапевт и еще один будущий сотрудник, который осваивает программу ординатуры. Кроме того, из Николаевска-на-Амуре прибывают три фельдшера для работы в ФАПах сел Венюково, Котиково и Дормидонтовка. Всем специалистам больница предоставляет благоустроенное жильё в городе Вяземский.
В перспективе — возведение фельдшерско-акушерского пункта в поселке Шумный и капитальный ремонт амбулатории в селе Красицкое. «Мы сделаем всё, чтобы медицина в районе стала доступной и качественной», — резюмировал губернатор.