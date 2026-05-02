Дмитрий Демешин проинспектировал Вяземскую районную больницу

Кадровый вопрос решается по программе «Земский фельдшер» и через систему целевого обучения. Пять человек учатся по целевому набору. В 2026 году завершит обучение один терапевт и еще один будущий сотрудник, который осваивает программу ординатуры. Кроме того, из Николаевска-на-Амуре прибывают три фельдшера для работы в ФАПах сел Венюково, Котиково и Дормидонтовка. Всем специалистам больница предоставляет благоустроенное жильё в городе Вяземский.