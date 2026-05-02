МЧС предупреждает о неблагоприятных гидрологических явлениях на реках Красноярского края

По данным гидрометеорологического центра, на территории региона сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Жителей предупреждают о выходе воды на пойму и продолжении роста уровней на ряде рек. На реке Большой Кемчуг в районе села Большой Кемчуг по состоянию на 8 часов утра уровень воды составил 478 сантиметров при опасной отметке 470 сантиметров. На ближайшие сутки прогнозируется сохранение колебаний уровня воды. Выход воды на пойму сохраняется на реке Чулым в районе села Красный Завод, на реке Сыда у села Отрок, на реке Анжа у села Агинское, а также на реке Усолка у села Троицк. На ближайшие сутки ожидается продолжение роста уровней воды на реках Чулым, Кан и Кача. Прогнозируется выход воды на пойму реки Мана в районе посёлка Нарва, реки Агул у села Петропавловка, реки Кача у посёлка Емельяново и реки Чулым у села Новобирилюссы. Данный прогноз доведён до администраций районов. Организовано оповещение населения. МЧС Красноярского края рекомендует жителям быть внимательными, следить за развитием обстановки и принимать меры предосторожности.