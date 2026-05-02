Усиленные рейды Госавтоинспекции пройдут на трассах Приморья в майские праздники

В период майских праздников на дорогах Приморского края пройдут усиленные рейды Госавтоинспекции. Традиционно в длинные выходные возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, что требует дополнительного контроля, сообщила пресс-служба полиции Приморья.
«Хотелось бы обратиться к приморцам, чтобы не злоупотребляли спиртными напитками, особенно не садились в таком состоянии за руль. Такие ДТП имеют тяжкие последствия. Водители не контролируют ситуацию. Я считаю, водитель, который садится за руль в таком виде, — потенциальный преступник», — отметил начальник управления Госавтоинспекции Приморского края Сергей Сбродов.
Выявлению водителей в состоянии опьянения будет уделено особое внимание.