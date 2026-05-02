Лидер «Аль-Каиды» бен Ладен был убит спецназом США 15 лет назад

В 2011 году бен Ладен начал испытывать сильное беспокойство, но не за свою жизнь, а за то, что история проходит мимо него, пока он прозябает в пакистанкой глубинке. В мире началась Арабская весна, и протестующая молодежь смела старых врагов «Аль-Каиды» — светские диктатуры Ближнего Востока. Но Усаму смущало, что эти революции проходят не под знаменем джихада, и для молодежи он — не герой. Он осознавал, что в значительной степени протесты были инициированы и проведены либералами, и каждый день проводил в размышлениях, как ему оседлать эту волну.