И кто виноват в смерти этих людей

Если шумит бар, магазин, если юрлицо повесило под ваши окна тарахтящий кондиционер, то обращаться надо в Роспотребнадзор: месяцы жалоб, замеров — какие-то меры, скорее всего, будут приняты. Но на дневной шум от человека жаловаться смысла нет. Ладно, один раз кто-то пошумел в подъезде. Но ведь у нас даже если в многоквартирном ЖК находится токсичный сосед, который с девяти утра до десяти вечера врубает на весь двор музыку или запись ржания лошадей, с ним ничего поделать нельзя. И человек в России должен понимать, что его благополучие в доме полностью зависит от добросовестности и вменяемости соседей. Если сосед решит шуметь ночью, то через месяцы и годы борьбы, может, и удастся его оштрафовать. Если он будет шуметь днем, то начнется битва авторитетов. Полиция вряд ли поможет. Хотя наш Жилищный кодекс предусматривает, что за двоекратное нарушение СанПиН в сфере нормы шума с разницей менее чем два месяца предусмотрено судебное выселение, в том числе и собственников. Да-да, два раза включил громко музыку или проорался пьяный — после составления протоколов администрация, полиция или соседи имеют право выходить в суд с иском о принудительном выселении. И собственник должен покинуть жилье, в противном случае его выставят на торги. Это не шутка. Звучит, однако, несерьезно, потому что составлять протоколы некому.