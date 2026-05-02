Туристы устроили мощный лесной пожар под Красноярском (видео)

В популярном места отдыха в пригороде Красноярска — на Есауловской петле в районе села Бархатово Сосновоборского округа — произошел сильный лесной пожар.
Со слов очевидцев, огонь вспыхнул из-за группы туристов — один из них запустили несколько сигнальных ракет.
Как сообщили в Лесопожарном центре, возгорание обнаружили 1 мая в 16:50 на площади 3,5 га, огонь распространялся на крутом скалистом склоне с выходом горных пород. Незамедлительно на место выдвинулись 30 сотрудников и приступили к тушению. Его затруднял сложный рельеф. Из-за этого же нельзя было доехать до очага возгорания на машинах, более километра лесные пожарные поднимались со всем оборудованием пешком.
Как сообщается в соцсетях, пожар устроил гид туристической группы. Предположительно, молодой человек подошел к краю смотровой площадки и запустил два сигнальных фаера. Другие отдыхающие пытались его остановить, но безуспешно. Когда склон начал гореть, группа поспешила ретироваться. Другим людям также пришлось уходить из-за стремительно распространяющегося пожара.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.
Как сообщили в Лесопожарном центре, к утру 2 мая лесной пожар локализовали на площади 17 га:
«Распространение огня остановлено. На месте работают 16 человек. Специалисты окарауливают пожар: обрабатывают кромку водой из ранцевых лесных огнетушителей и окапывают лопатами. Осложняет ситуацию сложный рельеф с высокими скалистыми склонами. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Личность поджигателя установили, сейчас полиция решает вопрос с квалификацией правонарушения. Также подсчитывается размер ущерба лесному фонду».
Всего за минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 5 лесных пожаров на площади 45,7 га, которые действовали в Иланском, Канском, Тинском, Маганском, Саяно-Шушенском лесничествах. Возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и по причине перехода с земель иных категорий.
Также в регионе 1 мая потушили 30 возгораний сухой травы и мусора, сообщили в МЧС.
В связи с установлением сухой и жаркой погоды жителей просят быть максимально внимательными и осторожными при посещении лесов и при обращении с огнем. Сжигать сухую траву категорически запрещено — нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность. Владельцев земельных участков, граничащих с лесом, призывают обеспечить пожарную безопасность, очистив полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделив участок минерализованной полосой или противопожарным барьером.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию Лесной охраны: 8−800−100−94−00.
