Губернатор Середюк: в Кузбассе удалось избежать массового банкротства шахт

— Добыча угля, как и все другие отрасли, подвержена циклическим колебаниям — с определенной периодичностью спады сменяются подъемами. Причем, не только в отдельном регионе, но во всей мировой угледобыче ситуация одинаковая. ~В Кузбассе крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно:~ рост себестоимости добычи и увеличение железнодорожных тарифов, глобальный энергетический переход и спад в экономике других государств, внешнеполитическое давление и др. В итоге регион работает в сложнейших условиях. За 2025 год объемы угледобычи упали на 7,6 млн тонн к результатам 2024 года, за два года снижение составило 11%. Но, несмотря на все трудности, угольная отрасль Кузбасса продолжает работу, ведь от угля по-прежнему зависит энергетическая безопасность.