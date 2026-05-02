Прокуратура Красноярского края опубликовала очередную сводку о кибермошенничестве

По состоянию на 29 апреля 2026 года на территории региона сохраняется напряженная ситуация с дистанционным мошенничеством. С начала года жертвами интернет-преступников стали 1959 жителей края. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 801 миллион рублей. Правоохранительным органам удалось раскрыть 419 IT-преступлений. В суды края направлено 228 уголовных дел, связанных с хищениями в сети. Только за минувшую неделю у 138 жителей края дистанционным способом похищено более 97 миллионов рублей. В структуре этих преступлений выделяются следующие основные схемы: 15 граждан пострадали от деятельности фейковых криптобирж; 38 человек оказались под влиянием злоумышленников, представлявшихся сотрудниками спецслужб и организаций и предлагавших «спасение средств»; 27 жителей края стали жертвами фишинговых ссылок, размещенных на поддельных сайтах интернет-магазинов; 10 пользователей социальных сетей доверились сообщениям от взломанных аккаунтов друзей и знакомых, которые просили одолжить деньги; в 48 случаях пострадавшие попались на иные уловки неустановленных лиц. По каждому из зафиксированных фактов возбуждены и расследуются уголовные дела. Кроме того, в суды края направлено 48 исков о взыскании неосновательного обогащения с так называемых дропперов (посредников, обналичивающих похищенные средства) на общую сумму 17,9 миллиона рублей, а также один иск об оспаривании договора займа на 9 тысяч рублей. Прокуратура Красноярского края в очередной раз призывает жителей региона быть бдительными и не переводить денежные средства незнакомцам, кем бы они ни представлялись.